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В Самарской области автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД АПК «Гарпун»

1 декабря 2021 11:50
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В Самарской области автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД АПК «Гарпун»

С использованием данных комплексов уже выявлено и задержано 58 правонарушителей.


В конце ноября этого года в ведение сотрудников Госавтоинспекции Самарской области впервые поступили аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств по их государственному регистрационному знаку «Гарпун», которые в настоящее время используются в крупных городах: Самара, Тольятти и Сызрань.
АПК «Гарпун» представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств, представляющих оперативный интерес, с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.
Благодаря информационному банку данных и «машинному зрению», АПК «Гарпун» в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке транспортных средств выявлять транспортные средства, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли; с подложными и видоизмененными регистрационными знаками; с иностранными регистрационными знаками; автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних.
С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, из них в Самаре – 36, в Тольятти – 16, в Сызрани – 6.
Так, утром 23 ноября 2021 года, инспекторы полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре осуществляли несение службы с использованием АПК «Гарпун» на ул. Ново-Садовой/Ерошевского. Прибор обнаружил в потоке и обозначил на экране автомобиль «ВАЗ 21099». Инспекторы приняли меры по остановке транспортного средства и детальной проверке действительности регистрационного учета и водительского удостоверения 30-летнего мужчины. Результат проверки показал, что водитель не имеет права управления транспортным средством, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.


При дальнейшей проверке по информационным массивам ГИБДД сотрудники ДПС выяснили, что задержанный никогда не имел права на управление транспортными средствами и трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что ранее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).
Также в ходе осмотра транспортного средства правоохранителями установлено, что данный гражданин перевозит около 500 литров автомобильной «незамерзайки», без сопровождающей документации.
Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции, легковой автомобиль поставлен на специализированную стоянку.

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