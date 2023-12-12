В Самарской области арестован еще один фигурант, способствовавший незаконному браконьерству

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело было возбуждено на основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 14 мая 2019 года по декабрь 2023 года подозреваемый получил через посредника денежные средства в размере 185 тысяч рублей от рыбаков, занимающихся браконьерством на акватории реки Волга, за бездействия в пользу взяткодателей.

6 декабря 2023 года подозреваемый был задержан. В настоящее время в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительств подозреваемого проведен обыск. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Также, по указанному факту проводится проверка оперативниками собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.