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В Самарской области 19-летний автомобилист врезался в отбойник и другую машину

17 июня 2022 12:27
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В Самарской области 19-летний автомобилист врезался в отбойник и другую машину

16 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 12:30 в Ставропольском районе. На 991 км автодороги М5 «Урал» начинающий 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», двигался со стороны г. Самары в направлении г. Тольятти. Молодой человек не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие -металлический отбойник. После чего 19-летний водитель совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» в составе с прицепом под управлением 33-летней женщины-водителя, двигающимся в попутном направлении. С места ДТП госпитализирован 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074».

Теги: ДТП

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