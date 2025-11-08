В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе

122

7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 297 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 нарушений правил перевозки детей и 9 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Ленинском районе Самары 58-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», на ул. Арцыбушевской совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который, пересекал проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. С места ДТП несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение.