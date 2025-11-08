Я нашел ошибку
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе

8 ноября 2025 14:53
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.

7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 297 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 нарушений правил перевозки детей и 9 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Ленинском районе Самары 58-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», на ул. Арцыбушевской совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который, пересекал проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу, не спешившись.  С места ДТП несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение.

С места ДТП девушка госпитализирована.
03 ноября 2025, 10:43
В Кировском районе Самары в ДТП пострадала  19-летняя девушка
С места ДТП девушка госпитализирована. Происшествия
893
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
02 ноября 2025, 15:18
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
886
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
01 ноября 2025, 11:53
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда. Происшествия
783
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
145
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
734
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
701
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
560
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
927
