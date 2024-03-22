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В Самаре жертвой афериста стал ведущий специалист одного из узкопрофильных учреждений 1958г.р. Потерпевшему позвонил неизвестный и представился брокером биржи. Он предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, мужчина взял несколько кредитов и перевел аферисту более 1 200 000р. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевший, поняв, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.