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В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина

21 июня 2024 13:40
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В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина

В пятницу, 21 июня, стало известно о задержании еще одного высокопоставленного чиновника. Речь идет о врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина. Об этом сообщил депутат Госдумы по Самарской области Александр Хинштейн.

— Прямо сейчас дома у министра проходит обыск. Накануне в отношении Пивкина следователем ГСУ ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий), — рассказал в твоем телеграм-канале политик.

Депутат также подробно описал обстоятельства, из-за которых, по его мнению, Иван Пивкин и попал под внимание силовиков, пишет 63.ру:

— «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции.

В свою очередь, за право работать в регионе — подрядчики были обязаны перечислять «взносы» в различные фонды, откуда деньги затем выводились и присваивались. В общей сложности речь идет о суммах, исчисляемых… миллиардами. Кроме того, по данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей Минтранса.

В регионе в последнее время прокатилась волна задержаний. В начале июня такая участь постигла директора ТТУ Самары Михаила Ефремова. А несколькими днями ранее первого замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика задержали по подозрению во взятке.

Теги: В центре внимания

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