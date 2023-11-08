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В Самаре задержали иностранца с поддельным документом

8 ноября 2023 11:43
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В Самаре задержали иностранца с поддельным документом

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте на станции Безымянка был выявлен гражданин одной из стран Средней Азии, 1990 года рождения. В ходе проверки документов полицейские установили, что гражданин нарушил режим пребывания на территории России. В отношении него был составлен административный протокол. Также мужчина предъявил сотрудникам полиции бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, в отрывной части которого выявлены признаки подделки. В ходе проведения проверки полицейские установили, что сведения о регистрации данного гражданина не соответствуют действительности. Согласно справке эксперта Экспертно-криминалистического центра Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что оттиск штампа не соответствует представленным на исследование образцам. 

В ходе составления административного материала указанный гражданин обратился к руководству Самарского ЛОП с просьбой не составлять административный протокол и передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Данный факт был задокументирован.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». По результатам проверки за использование заведомо подложного документа в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Решением суда подозреваемому в совершении преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации в отношении мужчины судом вынесено решение о наложении административного штрафа (2500 рублей) с административным выдворением за пределы Российской Федерации и запретом въезда в Россию в течении длительного срока. 

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