В Самаре за несколько дней сожгли несколько иномарок

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Один из поджогов совершен поздно ночью рядом с домом №255 на улице Ново-Вокзальной. Судя по записям камер наблюдения, неизвестный мужчина в ветровке с капюшоном облил из пятилитровой бутыли бензином белый BMW X3 и поджег его.

Пламя перекинулось на соседние машины: полностью выгорел Kia Sportage, пострадали Renault Kaptur, Opel Vectra, а также дверной проем и оконная рама расположенного рядом магазина «9%».

Ущерб, причиненный только собственнице BMW X3, оценен в 3,6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

Другой масштабный поджог был совершен тоже поздно ночью во дворе дома №112 на улице Георгия Димитрова. Здесь тоже заметили мужчину среднего роста в ветровке и спортивных брюках. Сгорели два авто – BMW X5 и Mazda CX5.

С капота BMW снят смыв горючего вещества, на месте пожара изъят фрагмент пластиковой бутылки. Возбуждено уголовное дело, пишет Обозрение.