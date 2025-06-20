В Самаре взыскали с девушки ущерб за кражу одежды

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Судебные приставы г. Самары обязали 30-летнюю девушку возместить материальный ущерб за кражу одежды из популярного магазина.

Девушка действовала в сговоре со своим приятелем. Находясь в одном из крупных магазинов города молодые люди украли несколько предметов одежды. Сложив все вещи в пакет, парень с девушкой вышли с магазина и скрылись в неизвестном направлении.

Суд признал молодых людей виновными. Помимо обязательных работ, назначенных за совершение преступления, им предстояло возместить магазину нанесенный ущерб.

У мужчины намерений не платить не было, поэтому он сразу же выплатил компенсацию. А в отношении девушки судебным приставам Советского района г. Самары пришлось возбудить исполнительное производство.

Должницу своевременно уведомили о мерах принудительного воздействия. Но девушка не торопилась компенсировать материальный ущерб. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Штрафные санкции позволили ускорить процесс возврата долга. Девушка возместила магазину ущерб в размере 4 тысяч рублей.