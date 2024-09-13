В Самаре взыскали материальный ущерб за пробитый потолок и затопленную квартиру

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Судебные приставы г. Самары взыскали в пользу пострадавших из-за соседского ремонта жителей многоквартирного дома материальный ущерб.

Житель г. Самары решил самостоятельно сделать ремонт в своей квартире. Увлекшись, мужчина пробил сквозное отверстие в плите перекрытия, которая разделяла его квартиру и квартиру живущих под ним соседей. Помимо того, что в соседском потолке образовалась дыра, нарушение технических норм при проведении ремонта привело к затоплению жилого помещения. В результате от воды пострадали кухня, комната, прихожая и санузел соседей снизу. Испорченная внутренняя отделка заставила собственников залитой квартиры обратиться в суд.



Рассмотрев материалы дела, суд обязал устроившего ремонт жильца компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате было установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства.

В результате принятых мер судебные приставы полностью взыскали с должника материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.