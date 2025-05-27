В Самаре водитель упал со скутера, а тот отбросило на иномарку

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26 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

Одно ДТП произошло на территории Железнодорожного района Самары. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 11:15 35-летний водитель скутера Sonlink T3 осуществляя движение по улице Партизанская, со стороны улицы Волгина в направлении улицы Дзержинского, около дома 130 по улице Партизанская не справился с управлением и допустил падение со скутера, в результате чего скутер отбросило на транспортное средство Renault Logan, под управлением 57-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Водитель скутера госпитализирован.