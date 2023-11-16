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В Самаре водитель сбил подростка и уехал

16 ноября 2023 12:41
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В Самаре водитель сбил подростка и уехал

15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 6 человек, скончалось - 1. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 16:55 час. 57-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигался по ул. Галактионовская со стороны ул. Маяковского в направлении ул. Полевая. В пути следования возле дома 237 по ул. Галактионовская, нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и допустил наезд на пешехода 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. Не оказав помощи раненому подростку, водитель, нарушив требования  п. 2.5 ПДД РФ, скрылся с места аварии, но был оперативно задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Пешеходу, после обследования, медиками рекомендовано амбулаторное лечение. По данным полицейских водитель, чей стаж управления транспортными средствами составляет менее 2-х лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ с 15.11.2022 привлекался 14 раз. 

Теги: ДТП

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