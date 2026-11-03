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Глава ВЦИОМ спрогнозировал увеличение возраста молодежи до 40 лет

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Глава ВЦИОМ спрогнозировал увеличение возраста молодежи до 40 лет

В России верхнюю возрастную границу молодежи предложили в будущем повысить до 40 лет. Такое предположение 2 ноября высказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи», — заявил он в комментарии «РИА Новости».

По словам Федорова, за последние 15 лет представления россиян о молодости существенно изменились. Это связано с развитием медицины, распространением здорового образа жизни и появлением новых возможностей для людей.

Глава ВЦИОМ отметил, что россияне стали больше внимания уделять своему здоровью, регулярно заниматься спортом и поддерживать физическую форму. При этом, по его словам, сегодня уже нет необходимости убеждать людей в том, что после 50 лет можно продолжать вести активную жизнь. В настоящее время к молодежи в РФ официально относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

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