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Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы

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Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы

Росгвардия подготовила проект президентского указа об исключении из военной формы редко используемых предметов, включая женские меховые шапки, и добавлении новых элементов экипировки, следует из проекта указа президента.

Проект указа предусматривает отказ от малоиспользуемых предметов личного пользования и принятие на снабжение новых образцов одежды, передает РИА «Новости». Из экипировки планируется исключить зимнюю камуфлированную полевую фуражку для высших офицеров, а также панаму и берет для всех категорий военнослужащих, кроме морских подразделений. Кроме того, из формы уберут женские меховые шапки серого и черного цветов и некоторые виды шерстяных курток.

Вместо этого ведомство предлагает добавить в снабжение утепленную шапку, рубашку поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета. Для женщин из числа высших офицеров введут парадно-выходной шерстяной жакет и брюки с кантами и лампасами.

Проект указа также разрешает носить элементы парадной формы роты почетного караула военнослужащим других подразделений, которые выполняют аналогичные задачи.

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