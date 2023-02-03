В Самаре водитель сбил девочку

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2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Самарском районе. 41-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Fiat», двигался по ул. Самарская в направлении ул. Ленинградская. В пути следования, напротив д. 73, при повороте направо допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства в сопровождении матери. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где после проведения осмотра был отпущен.