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В Самаре водитель сбил девочку

3 февраля 2023 11:22
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В Самаре водитель сбил девочку

2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Самарском районе. 41-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Fiat», двигался по ул. Самарская в направлении ул. Ленинградская. В пути следования, напротив д. 73, при повороте направо допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства в сопровождении матери. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где после проведения осмотра был отпущен.

Теги: ДТП

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