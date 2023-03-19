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В Самаре водитель разбил машину о столб, пострадала женщина

19 марта 2023 12:38
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В Самаре водитель разбил машину о столб, пострадала женщина

18 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в Самарском районе в 12:00. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем  «Nissan X-Trail»,  двигался по ул. Фрунзе со стороны ул. Венцека в направлении ул. Пионерская, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего в районе д. 56 по ул. Фрунзе совершил наезд на световую опору. С места ДТП  пассажир автомобиля «Nissan X-Trail» женщина 1976 года рождения доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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