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В Самаре водитель пострадал в ДТП

11 февраля 2022 12:49
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В Самаре водитель пострадал в ДТП

10 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 8:25 в Кировском районе Самары. Женщина-водитель 1980 года рождения (с февраля 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 8 раз), управляя автомобилем «Renault Sandero», двигалась в условиях снегопада по пр. Кирова со стороны ул. Нагорная в сторону ул. Черемшанская. В пути следования 41-летняя водитель не учла дорожные и метеорологические условия, не обеспечила постоянного контроля за движением своего транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением водителя 2001 года рождения (с февраля 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 6 раз), который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП пострадал 20-летний водитель отечественной легковушки, ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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