В Самаре водитель ночью спровоцировал ДТП с припаркованными машинами

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25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 04:15 в Железнодорожном районе города Самара. 55-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по ул. Аэродромной в направлении ул. Волгина. В пути следования, напротив д. 41 не справился с рулевым управлением автомобиля и совершил наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль LADA Granta, от удара стоящий автомобиль отбросило вперед на припаркованный впереди автомобиль Hyundai Solaris, водители автомобилей в тот момент отсутствовали. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка Kia Rio, ей назначено амбулаторное лечение.