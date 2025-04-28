В Самаре водитель без прав сбил пешехода

127

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 27 апреля произошло в Промышленном районе. 31-летний водитель управляя транспортным средством ВАЗ- 2114, двигался по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. 22 Партсъезда, в районе дома № 87 по ул. Стара-Загора, допустил наезд на пешехода - 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Как установлено полицейскими, водитель автомобиля не имел права управления транспортным средством. Пострадавшего пешехода на машине скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение.