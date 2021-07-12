В Самаре водитель без прав сбил молодого человека на электросамокате

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ДТП произошло в Самаре вечером 11 июля. Водитель 1990 года рождения, следовал на автомобиле «Lada Priora», не имея права на управление транспортными средствами, по ул. Воронежской от ул. Свободы в направлении ул. Краснодонской. Напротив дома № 101 по ул. Победы, при повороте налево, совершил наезд на пешехода 1994 года рождения.

Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, на электросамокате. В результате ДТП пострадавшего молодого человека – пешехода госпитализировали. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.