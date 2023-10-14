В Самаре водитель автобуса врезался в дом

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В ночь на субботу, 14 октября, в Самарском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом 63.RU сообщили в региональном ГУ МВД России.

— По предварительной информации, 68-летний водитель автобуса (маршрут 5д) ехал в автопарк по улице Венцека. Около 23:50 он наехал на металлическое ограждение и врезался в дом № 67, — сообщили в силовом ведомстве

По предварительной информации, причиной ДТП могли быть отказавшие тормоза. Известно, что водитель был трезв и находился в салоне один. В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ проводят административное расследование.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области