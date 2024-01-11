В Самаре во время пожара на улице Уральской погибла женщина

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Одну жизнь унес ночной пожар 11 января в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на улице Уральская, 110. Вызов поступил глубокой ночью, в 01:55. Пожарные боролись с огнем более часа – площадь возгорания составляла 120 кв. м. К 02:33 пожар удалось локализовать, а к 03:13 потушить полностью.

Однако происшествие окончилось трагически – погибла пожилая 73-летняя женщина.

В тушении пожара принимали участие 33 человека, пишет Обоз.инфо.