В Самаре ветви дуба упали на женщину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время мероприятия школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине.
Самарским школьникам вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В первенстве приняли участие ученики около 30 школ Промышленного района.
В самарском парке «Воронежские озера» прошло первенство по лыжным гонкам
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
В Москве тестируют новый светофор, который предупреждает пешеходов
В Москве тестируют новый светофор, который предупреждает пешеходов
Выявлено 84 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением данного постановления.
Самарская таможня предотвратила ввоз в Россию порядка 1600 тонн немаркированных безалкогольных напитков
Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований.
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями
Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники ГИБДД СО проведут рейдовые мероприятия на дорогах региона
До 11 марта жители Самарской области, как и все россияне, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».
Жители Самарской области могут сами выбрать избирательный участок для голосования
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
0.11
EUR 98.35
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре ветви дуба упали на женщину

9 февраля 2024 13:27
183
В Самаре ветви дуба упали на женщину

Прокуратурой Промышленного района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, руководитель службы эксплуатации ООО «ФизРазвитие» ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, не осуществлял своевременную валку и обрезку аварийно-опасных насаждений. 

В результате 9 июля 2023 года примерно в 18 часов на обслуживаемой организацией территории вдоль проезжей части по ул. 22 Партсъезда и д. 81 б по Московскому шоссе ветви дуба упали на женщину.

Потерпевшая получила травмы позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры района, собощает облпрокуратура.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 118 УК РФ предполагает до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
602
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
559
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
963
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
416
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
355
Весь список