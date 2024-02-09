В Самаре ветви дуба упали на женщину

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Прокуратурой Промышленного района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, руководитель службы эксплуатации ООО «ФизРазвитие» ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, не осуществлял своевременную валку и обрезку аварийно-опасных насаждений.

В результате 9 июля 2023 года примерно в 18 часов на обслуживаемой организацией территории вдоль проезжей части по ул. 22 Партсъезда и д. 81 б по Московскому шоссе ветви дуба упали на женщину.

Потерпевшая получила травмы позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры района, собощает облпрокуратура.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 118 УК РФ предполагает до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.