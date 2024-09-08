В Самаре велосипедист пострадал из-за открытой двери

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7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе г. Самары. В 12:35 автомобиль Киа Рио, под управлением водителя 1993 г.р., на ул. Мира, в районе дома № 16, стоял на запрещающем сигнале светофора. Его пассажир 2001 г.р., находящийся на заднем пассажирском сидении при открывании задней правой двери не убедился в безопасности и создал помеху для движения велосипедисту 2007 г.р., который управлял электоровелосипедом, двигаясь в попутном направлении справа, по краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист госпитализирован.