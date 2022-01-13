В Самаре в снегопад двое пострадали в ДТП на встречке

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12 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 23:00 в Сызранском районе. Мужчина 1993 года рождения, стаж вождения которого составляет 3 года, двигался на автомобиле «ГАЗель» по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва. По предварительной информации, в условиях снегопада, водитель не справился с управлением своего транспортного средства, допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Газ-3037GD», под управлением мужчины 1988 года рождения. Водитель и пассажир, 1993 года рождения, автомобиля «ГАЗель» были госпитализированы в медицинское учреждение.