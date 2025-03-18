В Самаре в один день сбили 11-летнего мальчика и 86-летнюю женщину

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17 марта на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 15:11 час. в Кировском районе Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 37 -летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по ул. Елизарова со стороны проспекта Металлургов в направлении ул. Свободы. В пути следования напротив дома №34, водитель совершил наезд на 11-летнего мальчика. Пешеход самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В Советском районе Самары в 11:19 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем SsangYong, двигался по парковочной площадке торгового центра, возле д. 30 по ул. Дыбенко и совершил наезд на 86-летнюю женщину. С места ДТП пешеход госпитализирован.