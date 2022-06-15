В Самаре в квартире произошел взрыв газа

117

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в Самаре во вторник вечером. Сообщение о происшествии в Красноглинском районе города на бульваре Финютина, 14, поступило на пульт оперативных служб в 22:07 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены, повреждена оконная рама и гипсокартонная межкомнатная перегородка, эвакуация жильцов дома не проводилась»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет Коммерсантъ.