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В Самаре в квартире произошел взрыв газа

15 июня 2022 11:44
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В Самаре в квартире произошел взрыв газа

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в Самаре во вторник вечером. Сообщение о происшествии в Красноглинском районе города на бульваре Финютина, 14, поступило на пульт оперативных служб в 22:07 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В результате происшествия несущие конструкции жилого дома не повреждены, повреждена оконная рама и гипсокартонная межкомнатная перегородка, эвакуация жильцов дома не проводилась»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет Коммерсантъ.

Теги: МЧС

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