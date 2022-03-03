В Самаре в Крутых Ключах опрокинулся маршрутный автобус с пассажирами

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В среду, 2 марта 2022 года, в Самаре в микрорайоне Крутые Ключи произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и опрокинулся, есть пострадавшие.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в автобусе №386 в момент аварии находилось четыре человека. Один из них в результате ДТП получил травмы и обратился за помощью к медикам.

В настоящее время организована прокурорская проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства ДТП с микроавтобусом. Прокуратура проверит деятельность перевозчика и даст оценку действиям должностных лиц и контролирующих органов, пишет Самара-КП.