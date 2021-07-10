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В Самаре в канализационном коллекторе погибли двое рабочих

10 июля 2021 12:52
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В Самаре в канализационном коллекторе погибли двое рабочих

В Самаре следователи начали проверку по факту смерти двух мужчин в канализационном колодце. Вероятно, они отравились канализационными газами, пишет «РИА-Новости».

 ЧП произошло в Самаре в пятницу, 9 июля, около дома № 50 на улице Тухачевского в Железнодорожном районе. По сообщениям очевидцев, в канализационных каналах погибли два человека.

«Полезли в канализацию, и не выбрались. Приехала скорая, реанимация - спасти не удалось», - рассказал Олег Волкин социальных сетях.

Мужчин из колодца вытаскивали спасатели. Медики пытались реанимировать мужчин, но, к сожалению, безуспешно, пишет ГТРК Самара.

Теги: канализация колодец СУ СК ЧП

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