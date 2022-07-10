В Самаре в ДТП пострадали трое, включая подростка

141

9 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе г. Самара в 12:35 водитель 1994 года рождения (в течении календарного времени к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 1 раз), управляя автомобилем «Kia Rio», следовал по ул. Пугачёвской и напротив д.17 допустил столкновение с автомобилем «Datsun on-DO», под управлением водителя 1989 года рождения с последующим наездом на препятствие в виде дерева. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы водитель «Kia Rio» и его несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения, еще одной пассажирке указанного автомобиля была оказана разовая медицинская помощь.