В Самаре в ДТП пострадали два водителя и девушка-пассажир

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9 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:50 час. в Советском районе г. Самара. 48-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Skoda Octavia», двигался по ул. Промышленности. В пути следования, при повороте налево, напротив дома 280 не уступил дорогу транспортному средству «Lada Kalina» под управлением 18-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализированы оба водителя и 19-летняя девушка-пассажир автомобиля «Lada Kalina».