В Самаре в ДТП пострадали два водителя

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24 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 11:40 час. 24-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Алма-Атинская в направлении Ракитовского шоссе. В пути следования, напротив д. 2Б, нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ и допустил наезд на остановившийся из-за поломки а/м LADA Granta, под управлением водителя 1982 года рождения. С места ДТП госпитализированы оба водителя.