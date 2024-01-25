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В Самаре в ДТП пострадали два водителя

25 января 2024 10:55
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В Самаре в ДТП пострадали два водителя

 

24 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 11:40 час. 24-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora,  следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Алма-Атинская в направлении Ракитовского шоссе. В пути следования, напротив д. 2Б,  нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ и допустил наезд на остановившийся из-за поломки а/м LADA Granta, под управлением водителя 1982 года рождения. С места ДТП госпитализированы оба водителя.

Теги: ДТП

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