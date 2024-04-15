В Самаре в ДТП пострадали четверо взрослых и годовалая девочка

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14 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. В 15:00 час. 26-летний водитель, управляя автомобилем Ваз 21150, двигался по ул. Скляренко в направлении ул. Николая Панова. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Škoda Rapid под управлением 33-летней женщины-водителя, который двигался по главной дороге. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены женщина-водитель автомашины Škoda Rapid, которой назначено амбулаторное лечение и три ее пассажира: годовалая девочка, 61-летняя женщина и 67-летний мужчина, которым оказана разовая медицинская помощь. Также в медицинское учреждение доставлена 24-летняя женщина-пассажир автомобиля Ваз 21150, которой оказана разовая медицинская помощь.