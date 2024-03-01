В Самаре в ДТП пострадала женщина

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29 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 09:05 час. 24-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигался по проспекту Кирова со стороны ул. Победы в направлении ул. Теннисная. В пути следования, в районе дома № 44 осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Renault Duster, под управлением водителя 1974 года рождения, с последующим наездом на препятствие в виде металлического ограждения и световой опоры. 41-летняя женщина-пассажир т/с ВАЗ 2107 – госпитализирована.