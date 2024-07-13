В Самаре в ДТП пострадала мотоциклистка

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12 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек, 2 - скончались.



Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Самары. В 08:30 час. 23-летняя женщина-водитель, управляя мотоциклом BAJAJ-Pulsar RS 200, двигалась по Московскому шоссе со стороны ул. Киевская в направлении ул. Гагарина. В пути следования, в нарушении требований п. 10.1 ПДД РФ, в районе дома 150 по ул. Пролетарская, допустила столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 29-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении, после чего мотоцикл отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение автомобиля Mitsubishi ASX , под управлением 55-летнего водителя и автомобиля Lada Granta, под управлением 28-летнего водителя. Водитель мотоцикла - госпитализирована.