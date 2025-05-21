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В Самаре в ДТП пострадала 15-летняя девочка

21 мая 2025 10:58
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В Самаре в ДТП пострадала 15-летняя девочка

20 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6  дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6  человек.

На территории Кировского района областного центра  в 14:05 52-летний водитель Тoyota Camry, при начале движения от дома 19 по пр. Металлургов со стороны улицы Юбилейная в направлении улицы Металлистов, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21130 под управлением  50-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. Несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21130 – 15-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, направлена в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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