В Самаре в ДТП пострадала 15-летняя девочка

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20 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

На территории Кировского района областного центра в 14:05 52-летний водитель Тoyota Camry, при начале движения от дома 19 по пр. Металлургов со стороны улицы Юбилейная в направлении улицы Металлистов, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21130 под управлением 50-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. Несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21130 – 15-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, направлена в медицинское учреждение.