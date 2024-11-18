В Самаре в ДТП пострадал 14-летний подросток

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17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:26 час. в Куйбышевском районе Самары. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по Южному шоссе со стороны улицы Уральской в сторону улицы Промышленности. В пути следования возле дома №3л не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди автомашиной LADA X-Ray под управлением 42-летней женщины, которую, в свою очередь, отбросило на движущийся впереди автомобиль LADA Priora. Пассажир ВАЗ – 14-летний юноша доставлен скорой помощью в медицинское учреждение.