В Самаре в ДТП попали двое 13-летних подростков на электросамокате

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ДТП произошло в 18:48 12 мая в Советском районе областного центра. 42-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Kalina, двигался по прилегающей территории со стороны улицы Рыльской в направлении Заводского шоссе. В пути следования, напротив строения №10А, допустил столкновение с движущимся по тротуару электросамокатом Whoosh, под управлением 13-летнего юноши, который пересекал проезжую часть. Водителю средства индивидуальной мобильности и его пассажиру – 13-летнему юноше назначено амбулаторное лечение.