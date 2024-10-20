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В Самаре в ДТП погибла женщина, пострадали девочка и женщина

20 октября 2024 12:55
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В Самаре в ДТП погибла женщина, пострадали девочка и женщина

19 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек, 2 - погибли. 

Одно из ДТП произошло в 11:25 час в Промышленном районе города Самары. 55-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, зарегистрированном в 56 регионе, двигался по ул. Вольская со стороны ул. Краснодонская в направлении ул. Воронежская. В пути следования возле дома №101 по ул. Вольская при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLC 250 под управлением водителя 1988 года рождения, который следовал прямо со встречного направления так же на разрешающий сигнал светофора. От удара кроссовер отбросило вправо на опору дорожного знака. На месте ДТП скончалась 60-летняя женщина – пассажир а/м Renault Sandero. Пассажиры а/м Mercedes-Benz 8-летняя девочка и женщина 1984 года рождения, самостоятельно обратились в больницу, где им после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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