В Самаре в ДТП на Олимпийской пострадала женщина-пассажир

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8 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 13 человек, 2 - скончались.

Одно ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 15:00 час. 53-летний водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, двигался по ул. Олимпийская со стороны ул. Алма-Атинская. В пути следования при совершении манёвра левого поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 55-летнего водителя. С места ДТП 33-летняя женщина-пассажир автомобиля Datsun on-DO – госпитализирована.