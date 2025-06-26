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В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе

26 июня 2025 12:40
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В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе

Ранним утром в четверг, 26 июня, жителей Самары разбудили залпы фейерверков. Причиной внезапного салюта стал пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе, 15Г, пишет 63.ру.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области:

«Сообщение о пожаре поступило в 04:34. Через пять минут специалисты МЧС России были на месте вызова. Торговый павильон горел на площади 20 квадратных метров. В 4:52 пожар ликвидирован 18 специалистами и четырьмя единицами техники. Погибших и пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

 

Теги: Пожар

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