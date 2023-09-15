В Самаре тушат пожар на территории бывшего завода

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В 10.39 15 сентября в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Калинина, 1.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Прибывшими подразделениями установлено, что в корпусе № 7 (не эксплуатируемое здание) происходит горение масла на площади 100 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 97 человек, 32 ед. техники, в том числе от МЧС России 73 человек, 24 ед. техники.