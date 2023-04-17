В Самаре трое детей отравились угарным газом

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В Промышленном районе Самары произошло ЧП, в результате которого пострадали дети. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Вечером в воскресенье, 16 апреля, в квартире дома на Средне-Садовой, 69, четыре человека отравились угарным газом. Кроме 26-летней женщины, помощь врачей потребовалась трем мальчикам: 2017, 2019 и 2022 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали, — сообщили в экстренном ведомстве.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность вытяжной системы, пишет 63.ру.