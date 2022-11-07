В Самаре трамвай сошел с рельсов

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Утром в понедельник, 7 ноября, в Самаре случилось происшествие с участием общественного транспорта. На улице Ново-Вокальной трамвай сошел с рельсов.

— Произошло это на участке между Московским шоссе и Фадеева. Я ехал на машине и увидел, как от трамвая летят куски земли. Подумал: «Как такое вообще возможно?!» Оказалось, что второй вагон сошел с рельсов, — рассказал очевидец происшествия.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Машинист трамвая сумела затормозить. Никто не пострадал. Для устранения последствия происшествия вызвали аварийную бригаду Трамвайно-троллейбусного управления Самары, пишет 63.ру.