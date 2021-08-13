В Самаре Тойота сбила женщину

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12 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 8:50 в Самаре. Женщина 1987 года рождения, стаж вождения которой составляет 13 лет, двигалась на автомобиле «Toyota RAV4» по ул. Маломосковская со стороны ул. Ерошевского в направлении ул. Николая Панова. Напротив дома №16 по Московскому шоссе она допустила наезд на пешехода-женщину 1931 года рождения.

Та вышла на проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте из-за припаркованного грузового автомобиля, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую пожилую женщину доставили в медицинское учреждение. Ей было назначено амбулаторное лечение.