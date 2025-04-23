В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки

23 апреля 2025 12:54
187
В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Яна Ледовского. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Судебным следствием установлено, что молодой человек 24.05.2024 приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату, они выпили алкоголь, после чего брат уснул, а он, назначив по телефону встречу знакомой девушке, пригласил ее в квартиру. При встрече между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес ей более 80 ударов ножом по телу. От полученных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима, пишет облпрокуратура.

Теги: Убийство

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Сызрани подозревается в убийстве знакомого
22 апреля 2025, 12:53
Житель Сызрани подозревается в убийстве знакомого
Между подозреваемым и его знакомым, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Криминал
271
Житель Красноярского района задержан за убийство
16 апреля 2025, 09:38
Житель Красноярского района задержан за убийство
По сведениям сотрудников полиции, задержанный ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Криминал
466
В Самаре сотрудники ППСП на месте убийства задержали подозреваемого
20 марта 2025, 10:45
В Самаре сотрудники ППСП на месте убийства задержали подозреваемого
Во время разговора, не найдя других аргументов, он нанес местному жителю удары, в том числе ножом. Криминал
1910
В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
198
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
189
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
226
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
360
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
349
Весь список