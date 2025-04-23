В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки

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Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Яна Ледовского. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Судебным следствием установлено, что молодой человек 24.05.2024 приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату, они выпили алкоголь, после чего брат уснул, а он, назначив по телефону встречу знакомой девушке, пригласил ее в квартиру. При встрече между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес ей более 80 ударов ножом по телу. От полученных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима, пишет облпрокуратура.