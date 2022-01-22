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В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек

22 января 2022 11:59
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В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек

В Самаре 21 января в 14:15 водитель 1957 г.р. (с 21.01.2020 г., к административной ответственности привлекался 10 раз), управляя автомашиной "Ford EcoSport", напротив дома № 91 по ул. Победы допустил наезд на стоящий автомобиль "LADA Priora" под управлением водителя 1973 г.р..

От столкновения автомобиль "LADA Priora" отбросило вперед с последующим наездом на стоящий автомобиль "Volkswagen Multivan" под управлением водителя 1963 г.р. который стоял на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" с телесными повреждениями госпитализирован. 

Теги: ДТП

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