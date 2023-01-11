В Самаре столкнулись машины водителей 76 и 69 лет

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10 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:20 час. в Промышленном районе г. Самара. 76-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Renault Duster», следовал по ул. Стара Загора в направлении пр. Кирова. В пути следования, напротив дома № 110, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству «Volkswagen Tiguan» под управлением 69-летнего водителя, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован водитель автомобиля «Renault Duster».