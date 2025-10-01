В Самаре столкнулись машины, одну отбросило на бетонный колодец

128

30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали одиннадцать человек.

В Красноглинском районе Самары в 09:45 33-летний водитель грузового автомобиля Shacman SX325 (с грузом в виде глины), осуществляя движение по Красноглинскому шоссе со стороны п. Южный в направлении ул. Батайская, напротив дома №17 по Красноглинскому шоссе, допустил наезд на стоящее транспортное средство Луидор, под управлением 43-летнего водителя. Его машину отбросило на впереди стоящий автомобиль Daewoo Matiz, под управлением водителя - 33-летней женщины. В последующем автомобиль Луидор отбросило на препятствие в виде бетонного колодца. Водитель автомобиля Луидор госпитализирован, пассажиру Daewoo Matiz – 35-летней женщине оказана медицинская помощь на месте.