В Самаре столкнулись иномарка и трактор, водитель легковушки погиб

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 3 сентября 2022 года в 18:00 часов в г. Самара.

Водитель мужчина 1983 года рождения, управляя автомашиной “Nissan primera”, осуществлял движение по автодороге "Самара-Бугуруслан", в направлении города Самара.

По предварительной информации в пути следования водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с трактором, который следовал в попутном направлении по крайней правой полосе движения. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, доставлены в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.